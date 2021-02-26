السلطات الصينية تتعهد بحظر نشاط وساطة الإقراض عبر الإنترنت

أعلنت هيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية اليوم الجمعة اعتزامها حظر كل أنشطة الوساطة في عمليات الإقراض المباشر عبر الإنترنت، في الوقت الذي تتخذ فيه الخطوة التالية لإحكام السيطرة على هذا القطاع.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن السلطات الرقابية الصينية حولت تركيزها نحو وضع آلية تنظيمية طويلة المدى لقطاع الإقراض عبر الإنترنت في ظل تحسينات أساسية في مجال إدارة مخاطر القطاع.وتعتزم السلطات الرقابية الصينية دعوة المؤسسات ذات الصلة بوضع خطط محددة للتعامل مع مدفوعات المواقف الطارئة.وستساعد السلطات التنظيمية الصينية منصات الإقراض المباشر عبر الإنترنت في زيادة معدلات سداد الديون من خلال تحويل أنشطتها وإشراك شركات إدارة الأصول وغيرها من الشركات ذات الصلة فيها.كما ستحث السلطات البنوك التجارية على مواصلة تقديم خدمات الإقراض المباشر عبر الإنترنت وضمان عدم توقف القروض للتأكد من عدم ارتفاع تكلفة الإقراض للعملاء نتيجة الإجراءات الجديدة.