تونس: 31 وفاة و666 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و942 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 666 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 231 ألفًا و964 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1206 حالات من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و163حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 268 حالة، إلى جانب 106 مرضي على أجهزة التنفس الاصطناعي.