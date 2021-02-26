شاهد البوستر الرسمي لمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان

كشف المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البوستر الرسمي لمسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وظهر رمضان في البوستر مرتديا الجلباب الصعيدي ليكشف عن الشخصية التي يقدمها رمضان في العمل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته كل من الفنانة سمية الخشاب وعبير صبري وصبري فواز وآخرين.وكان سافر محمد رمضان إلى مدينة دبي من أجل تصوير كليب جديد يعرض له خلال الأيام القليلة المقبلة.