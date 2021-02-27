تفاصيل امتحانات مادتى اللغة العربية والأحياء لطلاب الصف الأول الثانوى

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات غدًا السبت الموافق ٢٧ فبراير الجاري، علي أن يبدأ الامتحان علي فترتين، الفترة الاولي لغة عربية من الساعة التاسعة صباحًا حتي العاشرة والنصف صباحًا، ومدة الامتحان ٩٠ دقيقة، والفترة الثانية من الساعة ١١ ونصف صباحًا حتي ١٢ وربع ظهرًا، وتكون مادة الأحياء في زمن ٤٥ دقيقة.وكشف مصادر بالمركز القومي للامتحانات، أن الامتحان سيكون اختياري في المادتين العربي والأحياء على أن يتم حذف التعبير من امتحان اللغة العربية.وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لموقع «الدستور»، أن الاسئلة ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وتعتمد على التفكير بشكل كبير.وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة «من المنزل» في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.