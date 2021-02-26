«زراعة الفيوم» تشن حرب على المحلات المخالفة فى بيع المبيدات والأسمدة

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المكافحة بالمديرية، بالاشتراك مع الرقابة التموينية بمديرية التموين بالفيوم بقيادة المهندس سيد حرزالله وكيل الوزارة، وبالتعاون مع إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة بقيادة العميد ياسر إبراهيم، مدير إدارة شرطة المسطحات، وذلك للمرور والتفتيش على محلات المبيدات والأسمدة بجميع مراكز المحافظة والتصدي بحزم لجميع المخالفين.وخلال ذلك كلف وكيل الوزارة إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد، مدير عام إدارة المكافحة، بتشكيل لجنة من إدارة المكافحة بالمديرية، بالاشتراك مع الرقابة التموينية بمديرية التموين بالفيوم وإدارة شرطة المسطحات بالفيوم، وذلك للمرور والتفتيش على جميع محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة والتصدي بحزم وصرامة لجميع المخالفين.وقامت اللجنة بالمرور على مراكز إبشواي وطامية وسنورس، وأسفرت الحملة على تحرير عدد 12 محضر اتجار بدون ترخيص وتراخيص منتهية، كما تم ضبط عدد 188 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام ما بين مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها ومبيدات منتهية الصلاحية، وتم إحالة جميع المخالفات إلى النيابات المختصة لاتخاذ كافة الإجرءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.