هانى رمزى عن «أليس فى بلاد العجائب»: عرض عالمي على أرض مصر

أعرب الفنان هانى رمزى، عن سعادته وإعجابه الشديد بالعرض المسرحى "أليس فى بلاد العجائب"، وقال عقب مشاهدته للعرض أمس الخميس، إنه لا يقل عن العروض التى شاهدها في أوروبا، فهو عرض عالمي على أرض مصر، وحرص على تحية أبطال العرض والتقاط الصور التذكارية معهم على خشبة مسرح البالون.من جانبه؛ أكد الفنان محسن رزق مخرج العرض، أن حضور النجم هاني رمزى للعرض، أسعده كثيرا، وكلماته زادت أبطال العرض حماسا وفخرا بالعمل، مشيرا إلى استمرار تقديم المسرحية حتى يوم الأحد المقبل وهو آخر ليالى عرض المسرحية التى تعرض فى الثامنة مساء على مسرح البالون بالعجوزة."أليس فى بلاد العجائب" يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، للسنة الرابعة، وهو للكاتب الانجليزى لويس كارول، وهو يحكي عن فتاة تدعى "أليس" تسقط من خلال جحر أرنب إلى عالم خيالى تسكنها مخلوقات غريبة.العرض من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان عبد المنعم محمد، بطولة الفنانين "مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، يحيي الشاذلي، حسن الشريف، نادين خالد، هبة محمد، نور الشرقاوي، محمد عمر، كريم عبد الشافي، أحمد حمودة، أحمد شومان، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر، مصطفي محمد، ليلي عبد الحميد، حور الشاذلي، حمادة محمود، محمد فايز ومحمود صلاح، قطقوطة ".أشعار: عادل سلامة، ألحان: جون خليل، موسيقى: مارك اسكندر، استعراضات: ضياء شفيق، ديكور: حازم شبل، أعمال نحت ومناظر: منذر مصطفي، إضاءة: أبوبكر الشريف، ملابس: نعيمة عجمي، ماسكات: د. محمد سعد، مخرج منفذ: إيهاب علوان، تأليف وإخراج: محسن رزق.