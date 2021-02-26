الباز يكشف تفاصيل استغلال الإخوان تعديلات الشهر العقاري لإحداث فتنة

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن هناك محاولة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية لتسخين المواطنين ضد قانون التسجيل بالشهر العقاري.





وكشف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، تفاصيل فتنة الإخوان عبر منصاتها باستغلال قصة قانون التسجيل في الشهر العقاري، موضحًا أن هناك جروب عنوانه "عنوانه مش هنسجل يا سيسي.. الشهر العقاري"، والجروب يضم 5300 شخص.





وتابع: "المفروض لما تلاقي الجروب هدة تفتكر أن ده جروب تم إنشاؤه بعد ما طلع القانون بتاع التسجيل في الشهر العقاري، لكن لما تشوف هتلاقي الجروب تم إنشاؤه من 6 سنين، وآخر اسم للجروب كان لا لقانون التصالح".





ولفت "الباز"، إلى أنه لا يرفض الحوار حول القانون الجديد أو انتقاده، ولكن يجب أن نعرف أن هذا القانون ليس بالجديد ولكن تمت الموافقة عليه يوم 5 سبتمبر 2020.