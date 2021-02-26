كشف مجاني على 2900 في أسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية سلوا بمركز كوم أمبو، وقرية نجع هلال بمركز إدفو، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.واستمرت القافلة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2912 مواطن، وضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.