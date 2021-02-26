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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كشف مجاني على 2900 في أسوان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:39 م
كشف مجاني في أسوان
كشف مجاني في أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية سلوا بمركز كوم أمبو، وقرية نجع هلال بمركز إدفو، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

واستمرت القافلة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2912 مواطن، وضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.
كشف مجاني على 2900 في أسوان
كشف مجاني على 2900 في أسوان
كشف مجاني على 2900 في أسوان
كشف مجاني على 2900 في أسوان
كشف مجاني على 2900 في أسوان
كشف مجاني على 2900 في أسوان

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