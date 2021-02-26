أهالي «خلف الصوامع» بالغربية يستغيثون من انقطاع الكهرباء

استغاث أهالي وسكان منطقة خلف الصوامع بزفتى في محافطة الغربية، بالدكتور طارق رحمي المحافظ، والمهندس محمد عبد الحكم رئيس محلس إدارة شركة وسط الدلتا للكهرباء، بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء بصفة مستمرة وبشكل يومي.وقال المهندس ياسر غراب أحد سكان المنطقة، إن السبب في ذلك كون محول الكهرباء المغذي لهذه المنطقة على خط الريف وليس على شبكة كهرباء المدينة رغم أن هذه المنطقة تقع داخل مدينة زفتى وقريبة جدًا من مجمع المدارس والإدارة التعليمية، ولا يعلم لماذا تم وضعها في التقسيم تابعة للقري.وأوضح الدكتور الجيوسي فتحي، أن الأهالي تعاقدوا على توصيل الكهرباء للمنطقة التي تقع داخل مدينة زفتى ودفعوا الرسوم المقررة على هذا الأساس وتختلف عن الرسوم المقررة لتوصيل الكهرباء بقرى الريف.وقال السيد صبري أبو قفة، أحد الأهالي: «قدمنا تظلمات للمحافظة وشركة الكهرباء لكن دون جدوى».من جانبه، قال المهندس يحيي الشهاوي، رئيس هندسة كهرباء زفتى، إن المنطقة المسماه خلف الصوامع بمدينة زفتى، هي إحدى المناطق التي تم توصيلها على نظام العدادات العشوائية وما ترتب عليه من ربطها بمحولات ذات قدرة حسب المنطقة وقتها وزيادة عدد السكان المقمين بها والمباني هو ما أثر على قوة المحولات التي أصبحت لا تتناسب مع الوضع الحالي.وطالب أهالي المنطقة المسؤولين باتخاذ اللازم لعدم تكرار فصل التيار ما يُسبب لهم معاناة وتعطيل لمصالحهم ومصالح وأبنائهم.