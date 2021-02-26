رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي «خلف الصوامع» بالغربية يستغيثون من انقطاع الكهرباء

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:38 م
انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
طباعة
استغاث أهالي وسكان منطقة خلف الصوامع بزفتى في محافطة الغربية، بالدكتور طارق رحمي المحافظ، والمهندس محمد عبد الحكم رئيس محلس إدارة شركة وسط الدلتا للكهرباء، بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء بصفة مستمرة وبشكل يومي.

وقال المهندس ياسر غراب أحد سكان المنطقة، إن السبب في ذلك كون محول الكهرباء المغذي لهذه المنطقة على خط الريف وليس على شبكة كهرباء المدينة رغم أن هذه المنطقة تقع داخل مدينة زفتى وقريبة جدًا من مجمع المدارس والإدارة التعليمية، ولا يعلم لماذا تم وضعها في التقسيم تابعة للقري.

وأوضح الدكتور الجيوسي فتحي، أن الأهالي تعاقدوا على توصيل الكهرباء للمنطقة التي تقع داخل مدينة زفتى ودفعوا الرسوم المقررة على هذا الأساس وتختلف عن الرسوم المقررة لتوصيل الكهرباء بقرى الريف.

وقال السيد صبري أبو قفة، أحد الأهالي: «قدمنا تظلمات للمحافظة وشركة الكهرباء لكن دون جدوى».

من جانبه، قال المهندس يحيي الشهاوي، رئيس هندسة كهرباء زفتى، إن المنطقة المسماه خلف الصوامع بمدينة زفتى، هي إحدى المناطق التي تم توصيلها على نظام العدادات العشوائية وما ترتب عليه من ربطها بمحولات ذات قدرة حسب المنطقة وقتها وزيادة عدد السكان المقمين بها والمباني هو ما أثر على قوة المحولات التي أصبحت لا تتناسب مع الوضع الحالي.

وطالب أهالي المنطقة المسؤولين باتخاذ اللازم لعدم تكرار فصل التيار ما يُسبب لهم معاناة وتعطيل لمصالحهم ومصالح وأبنائهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

«معندوش تليفون تاتش».. والدة طفل بورسعيد تكشف حقيقة «مغامرة ابنها»

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
ماجد حبته
الجوع يقود العالم الحر!
المزيد

الثقافة

حضور كثيف من نجوم الفن في افتتاح «آرت فير إيجيبت» (صور)

اللجنة القومية للقاهرة التراثية تجتمع بمقر التنسيق الحضاري

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)