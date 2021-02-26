رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:34 م
حكمت الشربيني
حكمت الشربيني
آلاء حسن
طباعة
على الرغم من شهرة الإذاعية الكبيرة حكمت الشربيني ببرنامج "شعر وموسيقى" الذي اعتاد الكثيرون على سماعه، إذ كان يذاع في سهرة الشرق الأوسط، وكان صوتها مميزا بالنسبة للجمهور، حيث يعود اهتمامها بالميكروفون منذ طفولتها الأولى بمدرسة العزيزية بمحافظة الشرقية، ودراستها لفنون النقد والمسرح في مرحلة الجامعة، واطلاعها على أدب اليونان والرومان، الذي كان له دور كبيرا في تشكيل وعيها الثقافي والفكري.

خلال مسيرتها الإذاعية، قدمت حكمت الشربيني عددا من أهم البرامج الإذاعية، إلا أن برنامج "شعر وموسيقى" كان له تأثير كبير في حياتها، تقول عن هذه التجربة خلال حوارها بجريدة "الأسبوع" بعددها الصادر بتاريخ 13 يوليو 1998: "بعد التحاقي بالإذاعة اختارني أستاذي طاهر أبو زيد - وقت أن كان رئيسا لإذاعة الشرق الأوسط - لأقدم برنامجا مع الزميل محمد علوان بعنوان "شعر وموسيقى"، ومن خلال هذا البرنامج تعرفت على معظم شعراء مصر والعروبة، وقدمت لهم أروع قصائدهم فأخذت منهم جميعا، وأعطيتهم مشاعري من خلال أدائي الإذاعي"، إلا أن الشربيني لم يكن لها أية تجربة شعرية خاصة على الهواء، واعتقد معظم الشعراء أنها شاعرة وليست مؤدية فقط.

ولحكمت الشربيني حكاية مع كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم، قائلة: حكايتي مع الست لها تاريخ طويل بدأت منذ بداية عملي بإذاعة الشرق الأوسط في عهد أستاذتي آمال فهمي، حيث طلبت آمال فهمي من أم كلثوم أن تستمع للمذيعات الجدد لاختيار واحدة منهن لتقديم برنامجها، وكنت أنا هذه السعيدة التي تفضلت أم كلثوم وقدمت "ما يطلبه المستمعون لأغنيات أم كلثوم".

موضوعات متعلقة

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

تفاصيل نماذج استرشادية للصف الأول الإعدادي 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تعادل المغرب الفاسى والتطوانى سلبيًا فى بطولة الدورى

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

حضور كثيف من نجوم الفن في افتتاح «آرت فير إيجيبت» (صور)

هانى رمزى عن «أليس فى بلاد العجائب»: عرض عالمي على أرض مصر

اللجنة القومية للقاهرة التراثية تجتمع بمقر التنسيق الحضاري

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»