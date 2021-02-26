مستجدات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا

يهمك أيضًا |

أخر أعمال يوسف شعبان الفنية

وتتواصل نقابة المهن التمثيلية المتابعة مع أطباء المستشفى التي يتواجد فيها الفنان يوسف شعبان من أجل متابعة حالته الصحية بشكل مستمر وتقديم الدعم المستمر له، ويحتاج الفنان القدير إلى دعاء محبيه وجمهوره لحين الشفاء التام من فيروس كورونا.وكان يوسف شعبان يصور خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الفنية بعنوان "عش الدبابير" والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2021 ويخوض بطولته النجم عمرو سعد والفنان مصطفى شعبانانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، ووليد فواز، ومعالجة، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.