مستجدات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا
الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:19 م
حسن أمينطباعة
يعاني الفنان القدير يوسف شعبان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 حيث أعلنت أسرته خلال الأيام الماضية عن إصابته بالفيروس.
وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن حالة الفنان يوسف شعبان الصحية سيئة؛ حيث اضطر الأطباء المتابعين لحالته الصحية بالمستشفى إلى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.
مستجدات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبانتتأزم الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان الذي يبلغ من العمر 86 عاما حيث يتواجد حاليا داخل إحدى المستشفيات بمنطقة الجيزة ويتلقى العلاج بالعناية المركزة وتلقى البروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا.
وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن حالة الفنان يوسف شعبان الصحية سيئة؛ حيث اضطر الأطباء المتابعين لحالته الصحية بالمستشفى إلى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.
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وتتواصل نقابة المهن التمثيلية المتابعة مع أطباء المستشفى التي يتواجد فيها الفنان يوسف شعبان من أجل متابعة حالته الصحية بشكل مستمر وتقديم الدعم المستمر له، ويحتاج الفنان القدير إلى دعاء محبيه وجمهوره لحين الشفاء التام من فيروس كورونا.
وتتواصل نقابة المهن التمثيلية المتابعة مع أطباء المستشفى التي يتواجد فيها الفنان يوسف شعبان من أجل متابعة حالته الصحية بشكل مستمر وتقديم الدعم المستمر له، ويحتاج الفنان القدير إلى دعاء محبيه وجمهوره لحين الشفاء التام من فيروس كورونا.