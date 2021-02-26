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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مستجدات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:19 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
حسن أمين
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يعاني الفنان القدير يوسف شعبان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 حيث أعلنت أسرته خلال الأيام الماضية عن إصابته بالفيروس.

مستجدات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

تتأزم الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان الذي يبلغ من العمر 86 عاما حيث يتواجد حاليا داخل إحدى المستشفيات بمنطقة الجيزة ويتلقى العلاج بالعناية المركزة وتلقى البروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا.

وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن حالة الفنان يوسف شعبان الصحية سيئة؛ حيث اضطر الأطباء المتابعين لحالته الصحية بالمستشفى إلى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

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وتتواصل نقابة المهن التمثيلية المتابعة مع أطباء المستشفى التي يتواجد فيها الفنان يوسف شعبان من أجل متابعة حالته الصحية بشكل مستمر وتقديم الدعم المستمر له، ويحتاج الفنان القدير إلى دعاء محبيه وجمهوره لحين الشفاء التام من فيروس كورونا.

أخر أعمال يوسف شعبان الفنية

وكان يوسف شعبان يصور خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الفنية بعنوان "عش الدبابير" والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2021 ويخوض بطولته النجم عمرو سعد والفنان مصطفى شعبانانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، ووليد فواز، ومعالجة، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

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