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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طاقم محطة الفضاء الدولية يبحث عن تسريبات محتملة بالمحطة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:52 م
محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية
وكالات
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بحثا عن مزيد من التسريبات بمحطة الفضاء الدولية "آي إس إس"، قال طاقم رواد الفضاء بصورة مشوبة بالحذر إن الخطر قد زال.

كان رواد الفضاء يخشون في بادئ الأمر من وجود ثلاثة تسريبات جديدة على الأقل، وتم فحصها الآن.

ووفقا لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء، قال رائد الفضاء سيرجي ريجيكوف اليوم الجمعة، إن النتيجة هي أنه "يوجد خدش في أحد الأماكن، وانبعاج في مكان آخر".

غير أنه لم تصدر بعد نتيجة فحص مكان يقع تحت أحد الأنابيب يصعب الوصول إليه.

ويتم الآن تحليل الصور من ميكروسكوب خاص، حسبما جاء في الرسائل اللاسلكية التي بعث بها طاقم رواد الفضاء إلى مركز التحكم في الرحلة.

وفي الخريف الماضي، لاحظ طاقم الرواد وجود فتحة بطول 5ر4 سنتيمتر وقاموا بغلقها مؤقتا. وقالوا إن من المتوقع أن يتم إغلاقها مجددا يوم الاثنين المقبل.

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