السيسي يجيب على سؤال: «بنعمل كباري ليه؟» (فيديو)

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستماع لشرح المسئولين الإنشائيين عن أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة، عما تم إنجازه وما تبقى من أعمال، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة.





وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بعمل الكباري والطرق ليه؟ لتحرير الحركة، شرق القاهرة كله فيه 5 ملايين مواطن حررنا الحركة بالنسبة لهم، حيث تسير من 2 لـ3 ملايين عربية".





وأضاف الرئيس: "هنكمل داخل مدينة الأمل لنفتح لهم محور للتحرك، ثم باقي الطرق لنجعل المكان أكثر سهولة في الحركة حتى نصل إلى طريق السويس، ويتحرك الناس في زمن قليل".





وتفقد الرئيس الموقف التنفيذي لمحور "شينزو آبي" المروري الجديد، والذي سيربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري، قاطعاً طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحي العاشر، من أعلي سوق السيارات ومدينة الأمل، وذلك على امتداد طول 8 كم تقريباً، حيث وجه الرئيس بإقامة هذا المحور الحيوي وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذا المحور في تنظيم الحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.