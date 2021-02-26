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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مغرور.. لماذا يتعالى «ويجز» على مطربى الراب؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:40 م
ويجز
ويجز
أمير محمد خالد
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رغم أن أحمد علي الشهير بـ"ويجز" الأصغر سنًا وسط نجوم الراب في مصر إلا أنه استطاع تحقيق نجاح كبير مما جعله في مكانة أعلى من كل نجوم الراب أصدقائه وذلك لعدة أسباب، كونه يمتلك لونا مميزا ومختلفا، ونجح في تسويق نفسه، ويكفي أن تعرف أنه صاحب أغنية "باظت" التي حققت شهرة واسعة وتحولت بعد ذلك لإعلان شهير لأحد المنتجات الغذائية وقدمه ماجد الكدواني وأحمد مالك ومحمد هنيدي.

كما أنه شارك في فيلم "الغسالة" بأغنية "دورك جاي" والتي حققت نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة بالملايين وأثنى عليه عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمود حميدة، كما أنه كون صداقات داخل الوسط الفني وظهر في حلقة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس وكانت بصحبته المطربة روبي، كل هذه العوامل جعلت ويجز في مكانة منفردة بعيدًا عن كل مطربي الراب.

برز تعالي ويجز على زملائه مؤخرًا، حين نشبت خلافات بين مطربي الراب في مصر الفترة الأخيرة بدأت من الاستوري الخاص لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهت بتصدرهم تريندات البحث والمشاهدة، واهتم عدد كبير من الجمهور سواء من محبي الراب أو غيرهم بمحاولة معرفة سبب الخلاف وماذا يريدون؟، سنأخذكم في رحلة معنا لدخول هذا العالم ومعرفة تفاصيل ما حدث، ورغم محاولة جرّ ويجز للرد عليهم بـ«ديس» إلا أنه لم يتفاعلْ، وقرر الصمت، رغم أنه من أطلق ضربة البداية في حرب الأسبوع الماضي بين الرابرز.

قام ويجز بنشر صورة لشخص يشبه مروان موسى وعلق عليه "ميم ميم بنفسه"، ليرد عليه مروان موسى بنشر صورة حظاظة زرقاء، وأطلق مروان موسى بعد ذلك أغنية "كله في السليم" وبخ خلالها ويجز وفسر خلالها سبب نشره صورة الحظاظة الزرقاء، حيث قال في الأغنية "عيل حساس ف بتتمرمغ ف دراما أنت منحوس ف هنجيبلك حظاظة".

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