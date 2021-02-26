الباز: الفقراء يعيشون أفضل عصورهم في عهد السيسي

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الحوار حول قوانين التسجيل بالشهر العقاري هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدوء والاستقرار بالمجتمع، مشيرا إلى أن هناك تفسيرات كثيرة حول القانون ليس لها أي علاقة بالصحة.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن قنوات الإخوان ومنصاتهم عبر السوشيال ميديا بدأت تحرض الناس على الحكومة، وبدأ الحديث حول حكومة الجباية، وطمع الحكومة في أموال الناس لسد الاحتياجات.