رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع إنتاج الخام الأمريكي إلى 11.06 مليون برميل في ديسمبر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:25 م
الخام الأمريكي
الخام الأمريكي
وكالات
طباعة
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، اليوم الجمعة، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع 58 ألف برميل يوميا إلى 11.063 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

جاء ذلك بفعل انخفاض إنتاج النفط البري في تكساس ونورث داكوتا، أكبر ولايتين منتجتين للنفط، بوتيرة أعلى قليلا من زيادة الإنتاج البحري في خليج المكسيك.. وخفضت الإدارة تقديرها لإنتاج الخام في نوفمبر ثلاثة آلاف برميل يوميا عن القراءة السابقة ليصبح 11.121 مليون برميل يوميا.

والولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم، لكن إنتاجها في تراجع منذ تفشي جائحة فيروس كورونا بسبب ضغوط على الطلب.

وتراجع إجمالي الطلب الأمريكي على النفط في ديسمبر 1.49 مليون برميل يوميا بما يعادل 7.4 بالمئة عنه قبل عام.. وانخفض الطلب على البنزين 1.109 مليون برميل يوميا أو 12.4 بالمئة.

في غضون ذلك، استقر إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الشهري في ولايات البر الرئيسي الثماني والأربعين دون تغيير يذكر عند 102.5 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة.

كان إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي بلغ ذروته عندما سجل 107.1 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر 2019.

وعلى مستوى كبرى الولايات المنتجة للغاز، تراجع إنتاج تكساس 0.8 بالمئة إلى 27.5 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر، وزاد إنتاج بنسلفانيا 2.4 بالمئة إلى مستوى شهري قياسي قدره 21.1 مليار قدم مكعبة يوميا.

موضوعات متعلقة

طلب وتعهد.. أبرز كواليس جلسة العندليب مع لاعبي الزمالك

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
ماجد حبته
الجوع يقود العالم الحر!
المزيد

الثقافة

اللجنة القومية للقاهرة التراثية تجتمع بمقر التنسيق الحضاري

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر