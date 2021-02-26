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محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس صندوق استثمارى كندى يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقى لقاح كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:23 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تنحى مارك ماتشين رئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثماري الكندي (كندا بينشن إنفستمنت) بعد سفره إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي لقاح مضاد لكوفيد-19 بالمخالفة لتعليمات السفر الصادرة من حكومة بلاده وفي تصرف قوبل بانتقادات.

وأصدر مجلس إدارة الصندوق اليوم الجمعة قرارا بتعيين جون جراهام رئيسًا تنفيذيًا ويشغل حاليًا منصب المدير الإداري والرئيس العالمي لاستثمارات الائتمان في أكبر صناديق أجور التقاعد في البلاد.

وصار ماتشين ثاني مسئول كبير في شركة بكندا يستقيل بسبب محاولة مخالفة قواعد تلقي اللقاح، فيما يشير إلى خيبة أمل البعض إزاء الطرح البطيء للقاحات في البلاد.

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