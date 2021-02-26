رئيس صندوق استثمارى كندى يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقى لقاح كورونا

تنحى مارك ماتشين رئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثماري الكندي (كندا بينشن إنفستمنت) بعد سفره إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي لقاح مضاد لكوفيد-19 بالمخالفة لتعليمات السفر الصادرة من حكومة بلاده وفي تصرف قوبل بانتقادات.وأصدر مجلس إدارة الصندوق اليوم الجمعة قرارا بتعيين جون جراهام رئيسًا تنفيذيًا ويشغل حاليًا منصب المدير الإداري والرئيس العالمي لاستثمارات الائتمان في أكبر صناديق أجور التقاعد في البلاد.وصار ماتشين ثاني مسئول كبير في شركة بكندا يستقيل بسبب محاولة مخالفة قواعد تلقي اللقاح، فيما يشير إلى خيبة أمل البعض إزاء الطرح البطيء للقاحات في البلاد.