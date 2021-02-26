بولندا تساند مدير شركة نفط فى نزاع بشأن تسجيلات مسربة

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء في بولندا بيوتر مولر للصحفيين في البرلمان إن الحكومة، وهي مساهم مسيطر بشركة "بي كيه إن أورلن " للنفط، لا ترى "أي سبب" في أن يستقيل المدير التنفيذي للشركة دانييل أوبايتيك، عقب تقرير صحفي يزعم ارتكابه سلوكا غير مناسب ومخالفات، وهو ما نفاه أوبايتيك.ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، نشرت صحيفة "جازيتا فيبورتشا" محادثة مسجلة بشكل سري، تزعم أنها دليل على أن أوبايتيك قد انتهك القوانين فيما يتعلق بسلوك مسئولين عموميين قبل أكثر من عشر سنوات، عندما كان عمدة بلدة بتسيم، وبعد ذلك كذب بشأن ذلك في المحكمة.واستنادا إلى تسجيل محادثة طرفها أوبايتيك، قالت الصحيفة إنه في ذلك الوقت كان يدير شركة عمه بشكل فعلي، بينما يُحظر على المسئولين العموميين ممارسة مثل هذه الأنشطة.