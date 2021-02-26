برلمانى: تحويل المخلفات لطاقة ينهى أزمة انتشار القمامة بالشوارع

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن توجيهات الحكومة بشأن تحويل المخلفات لطاقة تحقق فوائد بالجملة للدولة والمواطن، أبرزها الاستفادة من القمامة والمخلفات في توفير مصادر للطاقة، بجانب القضاء على أزمة انتشار القمامة بالشوارع، الأزمة التي عانت منها الدولة لسنوات، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب داخل هذه المشروعات.وأشاد الجبلاوي خلال تصريحات له، بخطوات الحكومة في هذا الملف، حيث قامت وزارة البيئة بالتعاقد مع شركات لتحويل المخلفات إلى طاقة، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى في 7 محافظات قريبا بحسب تصريحات الوزيرة ياسمين فؤاد، مطالبا بعمل خطة متكاملة والتنسيق والمتابعة المستمرة مع هذه الشركات لضمان تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح.وأشار وكيل لجنة الطاقة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث تم التنسيق الفوري مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي لإيجاد آلية لتمويل تلك المشروعات من خلال البنوك التنموية، بفائدة ٨٪ وفترة سماح للسداد تصل من ٥ سنوات إلى ١٥ سنة.وطالب وكيل لجنة الطاقة، بتنفيذ مثل هذه التجربة الناجحة بالتخلص من قش الأرز والمنتشر بالوجه البحري والذي يسبب الكثير من الأمراض، وطالب أيضا بإيجاد طريقة مبتكرة فى التخلص الآمن من قشر أو صفير القصب الذى يدخل فى صناعات الخشب والعلف بجانب حماية البيئة من حرقه فى محافظات الصعيد.وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلى شركات تحويل المخلفات لطاقة التي تم اختيارها لتنفيذ المرحلة الأولى، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تنفذها وزارة البيئة لتيسير كافة العقبات أمام المستثمرين في منظومة إدارة المخلفات لدعم الشراكة مع القطاع الخاص.