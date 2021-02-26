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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيسان الصينى والفرنسى يتحدثان هاتفيًا دون ذكر قضية الأويغور

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:11 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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ناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جين بينغ العلاقات الاقتصادية التي تربط فرنسا والصين ومسألة بورما وتوزيع لقاحات كوفيد-19، وفق بيانين نشرهما البلدان الجمعة لا يشيران إلى التطرق إلى قضية الأويغور.

وتناول الاتصال الهاتفي أيضا اتفاق الاستثمار الموقع نهاية 2020 بين الاتحاد الأوروبي والصين، التي تتعرض لانتقادات نواب أوروبيين يعتبرونه ضعيفا جدا حول حقوق الإنسان.

وبحسب الإليزيه شدد ماكرون لشي بينغ على "مواصلة إعادة توازن الشراكة بين أوروبا والصين لإيجاد شروط منافسة منصفة وتحسين المبادلة بالمثل للوصول إلى الأسواق".

وذكرت وكالة الصين الجديدة ان شي دعا الى "تطبيق سريع" للاتفاق.

ولم تأتِ المعلومات التي نشرتها وكالة الصين الجديدة والرئاسة الفرنسية بشأن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الخميس، على ذكر وضع المسلمين الأويغور في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين.

ودعا ماكرون مجددا الصين إلى المصادقة "في أقرب الآجال" على اتفاقيات منظمة العمل الدولية
الأساسية التي تحظر العمل القسري في حين تُتهم بكين باللجوء إلى ذلك في شينجيانغ.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن موقف ماكرون من مسألة شينجيانغ "لا لبس فيه ونذكِّر به خلال كل لقاء".

وبموجب أحكام الاتفاق بين الصين والاتحاد الأوروبي، وعدت الصين بالعمل من أجل المصادقة على هذه الاتفاقيات.

وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من مليون شخص من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة يخضعون للاحتجاز في معسكرات إعادة تأهيل سياسي في منطقة شينجيانغ، الأمر الذي اعتبره ماكرون العام الماضي "غير مقبول".

وتنفي بكين وجود هذا العدد من الأشخاص وتتحدث عن مراكز تدريب مهني مخصصة لمكافحة التطرف الإسلامي، بعد اعتداءات نُسبت إلى انفصاليين أويغور.

ويشير البيانان إلى توافق الرئيسين على تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات النووي المدني والطيران والصناعات الزراعية.

وتسعى باريس منذ سنوات إلى بيع الصين موقعًا لإعادة المعالجة النووية، في استثمار تقارب قيمته عشرة مليارات يورو.

وفي حين تسعى باريس إلى الاستفادة من بريكست لفرض نفسها في مجال المال على حساب لندن، قال شي إنه "يدعم باريس كي تصبح مركزًا ماليًا عالميًا".

وبحسب الإليزيه، أعرب ماكرون للرئيس الصيني عن "قلقه الشديد حيال الوضع في بورما"، في وقت ترفض بكين حتى الآن التحدث عن انقلاب فيما يخص استحواذ الجيش على الحكم في الأول من فبراير في هذا البلد.

وحول مكافحة تفشي فيروس كورونا شجع ماكرون "الصين على تسجيل مساهمتها على الرد العالمي خصوصا اللقاحات في الإطار التعددي والشفاف" للمبادرة التي أطلقتها منظمة الصحة والاتحاد الأوروبي وفقا للإليزيه.

وبدأت الصين توزيع لقاحها في عدة دول إفريقية وأيضا في المجر التي كانت أول بلد أوروبي يستخدم لقاح سينوفارم الصيني هذا الأسبوع.

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