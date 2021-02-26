النمسا: الإثنين بدء توزيع اختبارات كورونا المجانية في المنازل

وأوضح رئيس الغرفة النمساوية للصيادلة- في تصريحات اليوم الجمعة- أنه سيتم توفير 600 ألف وسيلة من وسائل اختبار كورونا في المنزل.



وأشار إلى أن الاختبارات الجديدة من المتوقع أن يستفيد منها 500 ألف مواطن نمساوي، منوها بضرورة إنتاج المزيد من هذه الاختبارات المنزلية وتسهيل عملية التوزيع.





ونوه بأنه سوف يتاح لكل مواطن أن يحصل على وسيلة الاختبار، ولكن بشكل تدريجي.





وناشد فيتشيجر السكان عدم التسرع في الذهاب إلى الصيدليات في اليوم الأول من عملية الطرح، متوقعا توفير المزيد من وسائل الاختبار بشكل ملحوظ اعتبارًا من منتصف مارس المقبل.

قال توماس فيتشيجر، رئيس الغرفة النمساوية العليا للصيادلة، إنه سيبدأ توزيع الاختبارات المنزلية المجانية ضد فيروس كورونا في الصيدليات النمساوية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن الكميات ما زالت محدودة للغاية.