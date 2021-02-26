لبنان يسجل 3373 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3373 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 369 ألفا و675 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 50 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4610 حالات، في حين يرقد 915 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 287 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 19399 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.