مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة

مسرحية اللوكاندة





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من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.



العرض الأول لمسرحية اللوكاندة وحرص عددًا كبيرًا من الفنانين، على حضور عرض «اللوكاندة» من داخل المسرح، منهم الفنان مصطفى خاطر، والذي أشاد بفكرة العرض وأداء الممثلين، حيث كتب عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «اتفرجت على مسرحية اللوكاندة بطولة أستاذ أشرف وحمدي ويزو وإبرام ودياب ونورهان منصور اللي كانت مفاجاة بالنسبة لي، والحقيقة استمتعت جدا جدا ودايما أستاذ أشرف بيعمل أفكار جديدة وجميلة وفكرة سيت كوم على خشبة المسرح فكرة ممتازة وعملية جدا ومستني اتفرج عليها كلها لما تتذاع إن شاء الله». من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.وحرص عددًا كبيرًا من الفنانين، على حضور عرض «اللوكاندة» من داخل المسرح، منهم الفنان مصطفى خاطر، والذي أشاد بفكرة العرض وأداء الممثلين، حيث كتب عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «اتفرجت على مسرحية اللوكاندة بطولة أستاذ أشرف وحمدي ويزو وإبرام ودياب ونورهان منصور اللي كانت مفاجاة بالنسبة لي، والحقيقة استمتعت جدا جدا ودايما أستاذ أشرف بيعمل أفكار جديدة وجميلة وفكرة سيت كوم على خشبة المسرح فكرة ممتازة وعملية جدا ومستني اتفرج عليها كلها لما تتذاع إن شاء الله».

يبحث الكثير من عشاق المسرح والتلفزيون وخاصة مشاهدي مسرح مصر، عن مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة والتي بدأ عرضها في يوم الجمعة الماضي الموافق 19 فبراير 2021.وتوفر "الدستور" لقراءها مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلةوبدأ عرض مسرحية "اللوكاندة" 19 فبراير على قناة dmc ومنصة WATCH iT، إنتاج شركة سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي.وتعرض قناة «dmc» تجربة مسرحية جديدة، من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً."اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول اثنين من الأشقاء ورثا لوكاندة عن والدهما أحد الشقيقين بخيل بينما الآخر غني وكريم، وبينهما ابن أخيهم الثالث الذي ورث غرفة في اللوكاندة، وفي هذا الإطار تتعرض الأسرة لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.