مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة
الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:35 م
يبحث الكثير من عشاق المسرح والتلفزيون وخاصة مشاهدي مسرح مصر، عن مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة والتي بدأ عرضها في يوم الجمعة الماضي الموافق 19 فبراير 2021.
وتوفر "الدستور" لقراءها مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة
وتعرض قناة «dmc» تجربة مسرحية جديدة، من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وتوفر "الدستور" لقراءها مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة
مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلةوبدأ عرض مسرحية "اللوكاندة" 19 فبراير على قناة dmc ومنصة WATCH iT، إنتاج شركة سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي.
وتعرض قناة «dmc» تجربة مسرحية جديدة، من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.
مسرحية اللوكاندة"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول اثنين من الأشقاء ورثا لوكاندة عن والدهما أحد الشقيقين بخيل بينما الآخر غني وكريم، وبينهما ابن أخيهم الثالث الذي ورث غرفة في اللوكاندة، وفي هذا الإطار تتعرض الأسرة لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.
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من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.
من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.