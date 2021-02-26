رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:35 م
مسرحية اللوكاندة
مسرحية اللوكاندة
طباعة
يبحث الكثير من عشاق المسرح والتلفزيون وخاصة مشاهدي مسرح مصر، عن مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة والتي بدأ عرضها في يوم الجمعة الماضي الموافق 19 فبراير 2021.

وتوفر "الدستور" لقراءها مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة

وبدأ عرض مسرحية "اللوكاندة" 19 فبراير على قناة dmc ومنصة WATCH iT، إنتاج شركة سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي.
وتعرض قناة «dmc» تجربة مسرحية جديدة، من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسرحية اللوكاندة

"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول اثنين من الأشقاء ورثا لوكاندة عن والدهما أحد الشقيقين بخيل بينما الآخر غني وكريم، وبينهما ابن أخيهم الثالث الذي ورث غرفة في اللوكاندة، وفي هذا الإطار تتعرض الأسرة لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

يهمك أيضًا |

مسرحية بودي جرد للزعيم عادل أمام تتصدر التريند بعد 22 سنة من عرضها

من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.

العرض الأول لمسرحية اللوكاندة

وحرص عددًا كبيرًا من الفنانين، على حضور عرض «اللوكاندة» من داخل المسرح، منهم الفنان مصطفى خاطر، والذي أشاد بفكرة العرض وأداء الممثلين، حيث كتب عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «اتفرجت على مسرحية اللوكاندة بطولة أستاذ أشرف وحمدي ويزو وإبرام ودياب ونورهان منصور اللي كانت مفاجاة بالنسبة لي، والحقيقة استمتعت جدا جدا ودايما أستاذ أشرف بيعمل أفكار جديدة وجميلة وفكرة سيت كوم على خشبة المسرح فكرة ممتازة وعملية جدا ومستني اتفرج عليها كلها لما تتذاع إن شاء الله».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
ماجد حبته
الجوع يقود العالم الحر!
المزيد

الثقافة

اللجنة القومية للقاهرة التراثية تجتمع بمقر التنسيق الحضاري

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر