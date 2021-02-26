إصابة طفلة 6 سنوات بطلق خرطوش فى الرأس على يد خالها

أصيب طفلة بقرية الرمالي التابعة لمركز قويسنا بطلق خرطوش ونزيف بالمخ، وتم نقلها على إثر ذلك إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم، لخطورة حالتها نتيجة طلق خرج من فرد خرطوش أحد أقاربها أثناء حضورها فرح.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يفيد تلقي بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطفلة «ج، م، ب» 6 سنوات، مقيمة قرية الرمالي دائرة المركز، مصابة بطلق خرطوش في الرأس ونزيف بالمخ، وتم تحويلها المستشفى التعليمي بشبين الكوم.بالانتقال والفحص وسؤال والد الطفلة المصابة «م، ب» 28 عامًا، أقر بأن الطفلة تم إصابتها بعد قيام خالها «ع،ع،ع» 30 عامًا، بإطلاق طلقات الخرطوش ابتهاجًًا بفرح شقيقته، أصابت الطفلة طلقة عن طريق الخطأ، على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرير المحضر 4327 جنح قويسنا، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.