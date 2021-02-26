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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك الصادر بالدخيلة تضبط محاولة تهريب كمية من المعسل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:25 م
جمارك
جمارك
راندا التوني
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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة بإشراف الدكتور ياسر يسرى من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل.

جاء ذلك بناء على إخبارية سرية واردة من إدارة مكافحة الأموال العامة وإدارة البحث الجنانی المرفق بهما إذن من النيابة العامة بالاشتباه فى وجود أشياء مخالفة ضمن مشمول شهادة الصادر رقم 3432 لسنة 2021 باسم شركة ا. ل. ا حاوية رقم 9084867 HNCU والصنف المصدر طبقا للمستندات عبارة عن 575 جوال فحم نباتي داخل بوزن قائم 18 طنا ووزن صافی 17 طنا و900 كيلوجرام بقيمة 1256.5 دولار مصدرة إلى دولة اليونان.

وشكّلت لجنة جمركية لكشف ومعاينة مشمول الحاوية، حيث تبين وجود 175 جوالا من لدائن بكل واحد 38 عبوة بكل منها 925 جراما بإجمالى وزن 6151 كيلوجرام معسل ماركة الفاخر منشأ الإمارات بالمخالفة لما هو مدرج بالمستندات المرفقة بالشهادة.

وبلغت قيمة المضبوطات مليون و280 ألف جنيه، كما بلغت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة 2 مليون و889 ألفا و477 جنيها.

وقرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

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