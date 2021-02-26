ضبط تزوير وتلاعب في المستندات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية بالقاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبد الناصر محمد، من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.جاء ذلك بناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بإفراج شركة ا. ا. ت عن 4 سيارات ليموزين بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات فى العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها.وشكلت لجنة جمركية لزيارة مقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة باستخدام السيارات فتبين أن هناك تلاعب فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك واستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله. وبلغت التعويضات المستحقة 438 ألفا و976 جنيها.وقرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى وطلبت الشركة التصالح وتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل.