بعد مقتل سفيرها.. الخارجية الإيطالية تنفى التقصير فى حماية سفارتها بالكونغو

وصف وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو، الجدل حول حادثة مقتل سفير بلاده لوكا أتاناسيو وحارسه عنصر الدرك بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بـ"العقيم"، في تعليق على تقارير صحفية تفيد بأن السفير طلب من وزارة الخارجية في روما منذ فترة طويلة تقوية نظام الحراسة للبعثة الدبلوماسية.وقال وكيل وزارة الخارجية "إن البعثة الميدانية التي شارك فيها السفير كانت تابعة للأمم المتحدة، وكان السفير هناك كمراقب للأمم المتحدة، ومن الواضح أن أمنها أدير بشكل سيئ".. حسبما نقلت عنه وكالة أنباء آكي الإيطالية.وأوضح دي ستيفانو أنه يتم تقييم المستوى الأمني ​​للسفارات الإيطالية في مناطق الأزمات على أساس الأنشطة التي تقوم بها، وقال "حتى لو تم توفير مرافقة أمنية أكبر وسيارة مصفحة كانت ستبقى في العاصمة كينشاسا، لأن لوكا أتاناسيو لم يكن مسافرا ضمن نشاط دبلوماسي إيطالي بل لصالح الأمم المتحدة".