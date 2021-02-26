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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

‏المغرب: تلقيح 3.5 مليون بالجرعة الأولى ضد كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:26 م
‏كورونا في المغرب
‏كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يصل 3327858 شخصا حتى اليوم.
وذكر بيان للصحة المغربية بان167379 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية مضية بان 96437 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
يذكر ان المغرب قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى.
واعلنت وزارة الصحة المغربية امس عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عاما والمسئولين الإداريين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.
و كانت وزارة الصحة المغربية أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 الى 64 سنة فى إطار توسيع دائرة التلقيح.

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