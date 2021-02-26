عامل يهشم رأس خاله ويشعل النيران في غرفته بالجيزة

هشم عامل رأس خاله داخل غرفة بمزرعة في الطريق الصحراوي لاكتشاف المجني عليه علاقة غير شرعية بين ابن شقيقته وزوجته، وأشعل النيران في غرفته لإخفاء جريمته إلا أنه تم إنقاذ المجني عليه قبل الوفاة.تلقت الأجهزة الامنية بالجيزة بلاغا بوصول صاحب مزرعة مصابا بتهشم بالرأس إلى المستشفى وحالته خطرة، وانتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وباستجواب عدد من العمال تبين أن من بينهم نجل شقيقة المصاب الذي أفاد أنه سمع صوت مشاجرة في غرفة خاله وعندما توجه لاستطلاع الأمر فوجيء به غارقا في دمائه والنيران مشتعلة بالغرفة فاستعان بباقي العمال لإنقاذه.وأضاف أن مجهولين اقتحموا المزرعة بالكيلو ٧٥ مصر إسكندرية الصحراوي وتعدوا على خاله، وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.ونجحت التحريات بقيادة العميد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر في تحديد هوية المتهم الذي تبين أنه نجل شقيقة المجني عليه الذي أبلغ عن الواقعة، وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشاة القناطر القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.وقال المتهم إنه نشأت بينه وبين زوجة خاله علاقة آثمة وكان يتردد عليها في منزلها بحجة توصيل أموال يرسلها خاله لها معه حتى اكتشف الأخير علاقتهما فقرر المتهم التخلص منه لعدم فضح علاقتهما.