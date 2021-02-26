رئيس المجلس الأوروبى: حلف الناتو يلعب دورًا حاسمًا فى ربط أوروبا وأمريكا

شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، على أنه عندما يكون الاتحاد الأوروبي أكثر قوة يعني وجود أقوى لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ميشيل - في تصريحات، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرج، الذي يشارك في اليوم الثاني للقمة الافتراضية الأوروبية - "إن الحلف يلعب دورًا حاسمًا في ربط أوروبا وأمريكا، نحن نتشارك القيم الديمقراطية ولدينا نفس المصالح الاستراتيجية".. حسبما أوردت وكالة أنباء آكي الإيطالية.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أنه على قناعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، توفر فرصة فريدة لتجديد الارتباط التاريخي عبر الأطلسي، مضيفا "لدينا أولويات مشتركة، نريد المزيد من الاستقرار في منطقتنا.. كما يجب علينا تقوية القاعدة الصناعية وتحسين القاعدة التكنولوجية".