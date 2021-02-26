مباحثات دبلوماسية بين روسيا والسعودية بشأن عدد من القضايا الإقليمية

بحث الممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير السعودي عبدالرحمن الأحمد، القضايا الإقليمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الروسية اليوم، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية وأضاف أن المباحثات شهدت "تبادلا شاملا لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الأولوية وتطرق الجانبان إلى قضايا الساعة الإقليمية مع التركيز على الوضع في اليمن ومنطقة الخليج العربي والتسوية العربية-الإسرائيلية".

وأوضح البيان: "خلال المحادثة، تمت باستفاضة مناقشة الوضع في ليبيا وحولها مع التركيز على الحاجة إلى تشكيل سلطات ليبية مشتركة فعالة في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها".

وتابع البيان: "خلال المحادثة، تمت مناقشة تطوير العلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات والأحداث الثنائية ذات الصلة".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، ناقش بوجدانوف، هاتفيًا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف عبدالحميد الدبيبة، الأوضاع في البلاد.