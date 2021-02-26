رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات دبلوماسية بين روسيا والسعودية بشأن عدد من القضايا الإقليمية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:35 م
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
ا ش ا
طباعة
بحث الممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير السعودي عبدالرحمن الأحمد، القضايا الإقليمية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الروسية اليوم، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية وأضاف أن المباحثات شهدت "تبادلا شاملا لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الأولوية وتطرق الجانبان إلى قضايا الساعة الإقليمية مع التركيز على الوضع في اليمن ومنطقة الخليج العربي والتسوية العربية-الإسرائيلية".
وأوضح البيان: "خلال المحادثة، تمت باستفاضة مناقشة الوضع في ليبيا وحولها مع التركيز على الحاجة إلى تشكيل سلطات ليبية مشتركة فعالة في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها".
وتابع البيان: "خلال المحادثة، تمت مناقشة تطوير العلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات والأحداث الثنائية ذات الصلة".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، ناقش بوجدانوف، هاتفيًا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف عبدالحميد الدبيبة، الأوضاع في البلاد.

موضوعات متعلقة

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

بالخطوات.. كل ما تريد معرفته عن التسجيل لحجز لقاح كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

طلب وتعهد.. أبرز كواليس جلسة العندليب مع لاعبي الزمالك

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
ماجد حبته
الجوع يقود العالم الحر!
المزيد

الثقافة

اللجنة القومية للقاهرة التراثية تجتمع بمقر التنسيق الحضاري

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر