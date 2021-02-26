البطريركية المارونية تتحضر لاستقبال مسيرات شعبية مؤيدة لعقد مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان

انتهت البطريركية المارونية في لبنان من التحضيرات الخاصة لاستقبال المسيرات الشعبية التي دُعي إليها غدا تأييدا للدعوة التي سبق وأطلقها بطريرك الموارنة الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، لعقد مؤتمر دولي برعاية أممية لإنقاذ لبنان من أزماته المتفاقمة.وخُصصت الساحة الخارجية للصرح البطريركي في منطقة بكركي (بمحافظة جبل لبنان) لاستقبال الوفود المشاركة في المسيرات الشعبية، حيث وُضعت المقاعد في الساحة مع تخصيص أماكن للمشاركين.ومن المقرر أن يلقي البطريرك الراعي كلمة عصر غد في أعقاب اكتمال حشود المشاركين في المسيرات، يتطرق فيها بصورة مفصلة للطرح الذي أعلنه في وقت سابق خلال هذا الشهر بضرورة تدخل الأمم المتحدة؛ لتقديم المساعدة على إنقاذ لبنان من خلال الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي يرسخ وجود الدولة اللبنانية ويمنع سقوطها.وكان العديد من القوى والأحزاب السياسية، وفي مقدمها حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية، ومنظمات وجمعيات للمجتمع المدني، فضلا عن شخصيات سياسية بارزة، قد أعلنت تأييدها لدعوة البطريرك بتدخل أممي لإنقاذ لبنان في ظل حالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، والتي يقابلها جمود وقطيعة سياسية بين القوى المعنية بالتأليف الحكومي الأمر الذي ترتب عليه تدهور سريع ومتفاقم في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله قد عقّب في كلمة له قبل نحو 10 أيام على مقترح البطريرك الماروني، معتبرا أنه يمثل خطرا على لبنان ومستقبله ويتنافى مع السيادة اللبنانية وبمثابة غطاء لاحتلال جديد ومحاولة للاستقواء على بعض اللبنانيين، مشددا على أن حزب الله يرفض أي شكل من أشكال تدويل الأزمات اللبنانية.