بيتكوين تواصل تكبدها الخسائر وتتداول أدنى 45 ألف دولار

انخفضت العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا "بيتكوين" إلى ما دون 45 ألف دولار لفترة وجيزة خلال تعاملات اليوم الجمعة قبل أن تتعافى قليلًا بعد أن فشلت في الحفاظ على مكاسبها التي حققتها خلال الأسبوع الماضي أعلى 50 ألف دولار، وذلك لليوم الثاني على التوالي بسبب ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عام واحد أمس الخميس.

واستفادت سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير من التحفيز النقدي الهائل الذي قدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدى الأشهر الـ11 الماضية التي تستهدف تفادي تداعيات جائحة "كوفيد 19" على الاقتصاد الأمريكي، حيث ارتفعت بنسبة 1.61%، ما عزز من مكاسبها حتى الآن إلى أكثر من 50 نقطة أساس.

وتعافت العملة الرقمية من بعض خسائرها، لكنها لا تزال مُنخفضة بنسبة 6.55%، لتتداول قرب 48 ألف دولار.

وبدأت سلسلة التراجع منذ تصريح رجل الأعمال الكندي "إيلون ماسك" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بأن أسعار العملات الرقمية تبدو مرتفعة بأكثر من قيمتها الفعلية.