«بوابة العمرة وتنظيم عمليات الدم» على أجندة مجلس النواب الأحد المقبل

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى أعمال جلساته العامة يوم الأحد المقبل.ومن المقرر طبقا لجدول أعمال الجلسة، أن يناقش المجلس، يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.وكذلك يناقش المجلس 7 طلبات مناقشة عامة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والحد من الزيادة السكانية، ومكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين، بجانب وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.