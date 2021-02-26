إيطاليا تسجل 253 وفاة و20 ألف إصابة بكورونا

وأوضحت الوزارة- حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 97227، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2.9 مليون حالة إصابة.





وأضافت وزارة الصحة: "إن عدد تحاليل الكشف عن العدوى التي تم إجراؤها بلغ 325،404 مسحة"، وبذلك يرتفع مؤشر الحالات الإيجابية إلى 6.3%، مشيرة إلى أنه تماثل للشفاء حتى الآن 2 مليون و387 ألفا و32 شخصا.

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 253 وفاة و20 ألفا و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في الـ24 ساعة الأخيرة.