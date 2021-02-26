سجن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات بمقدونيا الشمالية 12 عامًا

وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، الجمعة، أن رئيس الاستخبارات السابق في مقدونيا الشمالية "ساشو ميالكوف" اتُهِم بمحاولة الحصول على مزايا سياسية واقتصادية ضد خصومه، بمن فيهم سياسيون حكوميون وصحفيون وقادة منظمات غير حكومية.





وحسب الادعاء العام في مقدونيا الشمالية، تنصتت الاستخبارات المقدونية الشمالية على حوالي 5 آلاف رقم هاتف في الفترة ما بين 2008 و2015 دون أي رقابة قضائية.





يُشار إلى أن رئيس الوزراء "زوران زئيف" كان قد كشف عن هذه الحملة في فبراير 2015.

أصدر القضاء في مقدونيا الشمالية حكمًا بسجن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات لمدة 12 عامًا؛ بسبب تزعمه عملية تنصت غير قانونية على مدار سنوات.