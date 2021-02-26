اللجنة القومية للقاهرة التراثية تجتمع بمقر التنسيق الحضاري

اجتمعت اللجنة القومية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بقلعة صلاح الدين، لمناقشة مقترح الحفاظ وإدارة حديقة الأسماك، وعرض خريطة ترسيم حدود ممتلك التراث العالمي لمنطقة القاهرة التاريخية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وكذلك عرض أسس واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمحافظة القاهرة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير القاهرة التراثية.حضر الاجتماع مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس اللجنة، مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، محافظ القاهرة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، رئيس اتحاد البنوك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عضو مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، المستشار التنفيذي لصندوق مصر السيادي، رئيس قطاع الاستراتيجية بصندوق مصر السيادي، مدير الاستثمار بصندوق مصر السيادي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومدير عام الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة.