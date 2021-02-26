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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:08 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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تداولت أرصفة ميناء دمياط اليوم الجمعة، 27 سفينة حاويات وبضائع، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28042 طنا تشمل: 7432 طن فوسفات و13600 طن يوريا و1410 أطنان رمل و5600 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 80409 أطنان تشمل: 33748 طن ذرة و7950 طن خردة و1313 طن خشب زان و7796 طن فول و4585 طن عدس و3500 طن حديد و900 طن زيت طعام و20617 طن قمح.

وبلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 825 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وطماطم وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بردقوش وزيتون وشمر وليمون وبصل وفلفل وبرسيم وفول سودانى) وفواكة ( برتقال وفراولة ويوسفي ومندلين وبلح) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات وسنغافورة وسلوفينيا وايطاليا وروسيا وامريكا والصين وانجلترا وهونج كونج وهولندا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 435 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1918 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86531 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88858 طنا.

كما غادره قطار مكون من 24 عربة بعد أن فرغ عدد 24 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6067 شاحنة.

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