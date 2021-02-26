أحمد يوسف يؤكد أهمية الترويج للسياحة المصرية بالسوق العربية

اجتمع المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مع ممثلي 20 شركة سياحية أردنية؛ على هامش فعاليات الزيارة التعريفية التي نظمتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ لزيارة عدد من المقاصد السياحية والأثرية في مصر.وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد يوسف الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لإعادة استئناف السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي والتي يتم تطبيقها بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى استعراض المنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، مؤكدا أهمية الترويج للسياحة المصرية بالسوق العربية خلال الفترة المقبلة.وقام عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأردني المرافق للوفد، بتغطية فعاليات الزيارة لتوضيح الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر، ومقوماتها السياحية والأثرية، مما سيعظم من المردود الإيجابي في الحركة السياحية الوافدة للبلاد.