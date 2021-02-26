إعفاء طلاب المدن الجامعية بالوادي الجديد من مصروفات يناير وفبراير 2021

أصدر الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعه الوادي الجديد، قرارا بإعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهري يناير وفبراير.وقال رئيس الجامعة في تصريح له، إنه سيتم حساب الأيام المتبقية من شهر فبراير استضافه بالليلة بدون تغذية.وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار حرص جامعة الوادي الجديد على راحة طلاب وطالبات المدن الجامعية ومراعاه لظروفهم الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وللظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض الأسر جراء جائحة فيروس كرونا المستجد.