غدًا.. الحكم في دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لرمسيس

غدًا.. الحكم في دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لرمسيس
الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:36 م
عماد سليمانطباعة
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، حكمها فى دعوى ضد وزير النقل والمواصلات، لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس.
وأكدت الدعوى، إصدار وزير النقل والمواصلات قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ما يعنى تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد، خاصة وأن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج ما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.
وأضافت، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفًا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".
وأكدت الدعوى، إصدار وزير النقل والمواصلات قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ما يعنى تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد، خاصة وأن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج ما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.
وأضافت، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفًا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".