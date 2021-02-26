غدًا.. الحكم في دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لرمسيس

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، حكمها فى دعوى ضد وزير النقل والمواصلات، لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس.وأكدت الدعوى، إصدار وزير النقل والمواصلات قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ما يعنى تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد، خاصة وأن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج ما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.وأضافت، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفًا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".