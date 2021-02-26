تراجع معدل البطالة في البرازيل

انخفض معدل البطالة في البرازيل بشكل طفيف، ولكنه ظل قريبا من مستويات قياسية تم تسجيلها فى سبتمبر الماضى، فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة لتقديم حزمة مساعدات تقدر بعدة مليارات من الدولارات لمساعدة أكثر فئات العمال تعرضا للمخاطر بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا فى البلاد.وبلغ معدل البطالة فى البلاد ما نسبته 9ر13 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر بما يقل عن متوسط تقديرات المحللين الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم والبالغ 14%، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء فى البرازيل اليوم الجمعة.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن معدل البطالة لا يزال قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 6ر14% وتم تسجيله في سبتمبر بعد إغلاق الآلاف من منافذ الشركات والأنشطة التجارية خلال ذروة تفشى وباء كورونا.ويعتبر معدل البطالة الذى يزيد علي 10 % من أكبر العوائق أمام تعافي أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.ويبلغ حاليا عدد العاطلين عن العمل فى البرازيل 9ر12 مليون برازيلي، وخفض الكثيرون منهم إنفاقهم منذ انتهاء فترة سريان برنامج المساعدة النقدية في ديسمبر.ومن المرجح أن تعطي الأرقام دفعة قوية لتصويت الكونجرس المنتظر خلال الأسبوع المقبل؛ لإحياء برنامج يهدف إلى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.