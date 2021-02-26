آخرها «سوهاج» و«أسيوط».. 8 مطارات تحصل على شهادة الاعتماد الصحي

حصل مطارا سوهاج وأسيوط الدوليين على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن AHA من المجلس الأعلى للمطارات ACI؛ ليرتفع عدد المطارات المعتمدة صحيًا في البلاد إلى 8.كانت مطارات "القاهرة، وشرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، وبرج العرب" اعتمدت صحيا، نظرا لالتزامها بجميع الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل جائحة كورونا وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية "الإيكاو".وتقدم المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بخالص التهاني للعاملين بالشركة المصرية للمطارات، على سعيهم المستمر لاعتماد المطارات الهامة والمحورية والتي من ضمنها مطاري سوهاج وأسيوط الدوليين اللذان اكتسبا مؤخرا، أهمية خاصة مع زيادة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد.