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محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق امتحانات منتصف العام لطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني غدًا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:25 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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تنطلق الامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية)، لطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني، غدا السبت، بمدارس نظام السنوات الثلاث والإعداد المهنى والتعليم والتدريب المزدوج والسنوات الخمس، خلال الفترة من 27 فبراير 2021 وحتى الخميس 11 مارس2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن يكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومى بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

واتجهت الوزارة إلى زيادة الفترة المخصصة لأداء هذه الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها، نظرا لظروف فيروس كورونا.

كما حددت أن يستكمل الطلاب أداء الامتحانات العملية والمعملية الذين بدأوها قبل إجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 11 مارس المقبل.

وشددت الوزارة، أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملى أو معملى ساعة واحدة فقط وتتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وأسئلة إعادة الترتيب، مع مراعاة أن تكون ورقة أسئلة كل امتحان تحريرى بورقة منفصلة على أن يتم أداء طلاب كل صف للامتحانات فى الأيام المحددة لهم ويقتصر الحضور على هؤلاء الطلاب فقط، كما أن أداء امتحانات المواد خارج المجمع عن طريق تسليم الطالب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة وذلك فى نهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، على أن يسلمها الطالب بعد الإجابة عليها فى بداية الأسبوع الثانى من بدء الامتحانات.

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