هيومن رايتس ووتش تتهم جنودًا كاميرونيين باغتصاب 20 امرأة وقتل رجل

اتّهمت منظّمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الجمعة عناصر في الجيش الكاميروني باغتصاب 20 امرأة على الأقل، بينهنّ أربع معوّقات، وبقتل رجل في هجوم وقع العام الماضي في منطقة انفصالية ناطقة بالإنكليزية في جنوب غرب البلاد.وجاء في بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الهجوم على قرية إيبام الواقعة في جنوب غرب البلاد كان أحد أسوا الهجمات التي شنّها الجيش خلال نزاع مستمر منذ أربع سنوات مع مسلّحين انفصاليين.وحاصر عدد من الجنود الرجال فيما اغتصب آخرون 20 امرأة على الأقل، بينهنّ أربع معوقّات، وفق بيان أصدرته "هيومن رايتس ووتش" بعدما تواصلت خلال الفترة الممتدة بين أغسطس ويناير مع ناجين من الهجوم ومع شهود.وتابع البيان أن جنودا قتلوا رجلا يبلغ 34 عاما في غابة محيطة بالقرية.ونقلت عن شهود قولهم إن أكثر من 50 جنديا توغلوا سيرا في قرية إيبام قبل بزوغ الفجر في الأول من مارس من العام الماضي، في عملية انتقامية من مدنيين يشتبهون بأنهم يتعاملون مع مقاتلين انفصاليين، ويؤونهم.وفي العام 2017، دفع الاستياء من تعامل اعتُبر تمييزيا اتُّهمت به الغالبية الناطقة بالفرنسية، متطرّفين ناطقين بالإنكليزية إلى إعلان الاستقلال.لكن المجتمع الدولي لم يعترف باستقلال ولاية أمبازونيا الذي تصدّت له الحكومة المركزية في ياوندي بحملة قمع.وقالت نائبة مديرة قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أيدا سوير إن "العنف الجنسي والتعذيب جريمتان شنيعتان يتعيّن على الحكومات التحقيق فيهما بصورة فورية وفاعلة ومستقلة، وسوق المسئولين عنهما إلى العدالة".وتابعت: "بعد عام على ما حصل، يتوق الناجون من هجوم إيبام للعدالة وللتعويضات، وهم يعلمون أن الذين أساؤوا معاملتهم أحرار طليقون ولم يلقوا أي عقاب".ورفض الجيش الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس.وأفادت امرأة تبلغ 40 عاما منظمة هيومن رايتس ووتش أن خمسة جنود ملثّمين دخلوا منزلها.وقالت "أحدهم قال لي: إن لم تمارسي الجنس معي سأقتلك. لم أقوَ على قول أي شيء او فعل أي شيء".وتابعت: "بعدما اغتصبني أسرعت إلى الغابة حيث أمضيت شهرين"، مؤكدة أنها لا تزال تعاني مما تعرّضت له.وبحسب هيومن رايتس ووتش تعذّر على ضحايا الاغتصاب الحصول فورا على رعاية طبية، وذلك بسبب تكلفة العلاج وبسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية، علما أن المنظمة أجرت لاحقا مقابلة مع طبيب عاين الضحايا.وقالت هيومن رايتس ووتش إن جنودا اقتادوا 36 رجلا على الأقل إلى قاعدة عسكرية قريبة؛ حيث تعرّضوا لهم بالضرب ومارسوا بحقهم أعمال عنف ترقى إلى مصاف التعذيب.وأفاد قرويون بأن جنودا سرقوا أموالا ومقتنيات من المنازل التي اقتحموها.وتتّهم منظمات حقوقية كلا من الانفصاليين والقوات الحكومية بقتل مدنيين خلال النزاع الدائر منذ العام 2017 والذي أسفر عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل و700 ألف نازح.