دينا الشربينى تبدأ تصوير المشاهد الخارجية لـ«قصر النيل»

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "قصر النيل"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، عن الاقتراب من انتهاء المشاهد الداخلية للعمل، حيث تبدأ بطلة العمل دينا الشربيني والمخرج خالد مرعي بالتركيز على تصوير المشاهد الخارجية.مسلسل "قصر النيل" بدأ تصويره مطلع العام الحالي، وتم الانتهاء من أغلب المشاهد الداخلية، التي استغرق بناء ديكوراتها عدة أشهر لضمان المحاكاة الكاملة والدقيقة للحِقبة التي تدور فيها أحداث المسلسل الذي يخوض السباق الرمضاني المقبل، وسوف يُعرض على MBC مصر، ويؤكد المنتج محمد مشيش حماسه الشديد للتعاون مجددًا من النجمة دينا الشربيني، خاصة أن المسلسل في حقبة الستينيات الثرية بالأحداث والشهيرة بطابعها المميز سواء في الأزياء أو الديكورات، وأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من التصوير في وقته المحدد."قصر النيل" يعتبر التعاون الرابع بين النجمة دينا الشربيني والمنتج محمد مشيش بعد "جراند أوتيل" و"زي الشمس" و"لعبة النسيان"، وهو البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبدالغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل "زي الشمس"، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبدالله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ومحمد محمود عبدالعزيز، ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.قام فريق العمل ببناء ديكور خاص له خصوصًا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عامًا، واستعان مدير تصوير العمل هيثم حسني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.