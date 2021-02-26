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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولتى تهريب لـ6 أجهزة اللاسلكي و2 تليسكوب بجمارك نويبع

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:53 م
ضبط محاولتى تهريب
ضبط محاولتى تهريب لـ6 أجهزة اللاسلكي
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي، من ضبط محاولتى تهريب لـ6 أجهزة اللاسلكي و2 تليسكوب وكمية من المستلزمات الطبية.

جاء ذلك بناء على الإخبارية المقدمة من السيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وعلي عبد السميع رئيس قسم الأمن الجمركي بالاشتباه فى أمتعة الراكبين ا. م. ع والمحملة على السيارة رقم 79388412، وف. ف. أ والمحملة على السيارة رقم 6020442.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعة والحقائب الخاصة بهما، حيث تبين وجود 40 عبوة أدوات وتركيبات خاصة بطب وجراحة الأسنان مخبأة فى أمتعة الراكب الأول و300 منظم غاز معبأة بداخل 34 بالطو حريمي و2 تليسكوب فلكي و6 جهاز لاسلكي micro Talk محظور دخولها البلاد. وبلغت قيمة المضبوطات 100 ألف و500 جنيه.

وقرر حمدى الشعراوي مدير عام جمرك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 4 و5 لسنة 2021، وحررهما رمضان قرني مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

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