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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: 4 وفيات و183 إصابة بكورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:49 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الجزائرية الجمعة، 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بارتفاع 22 إصابة عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 112 ألفا و.805

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي أنه تم رصد أربع وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى.2977

وأشار إلى تماثل 159 مريضا للشفاء ليصبح عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء 77 ألفا و.902

وكان معهد باستور في الجزائر أعلن مساء الخميس، عن تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من فيروس كورونا، إحداهما تعود لموظف في قطاع الصحة، والأخرى لمهاجر عاد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده.

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