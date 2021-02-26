خبيرة التجميل أسماء الدوسري تكشف سر الحصول على شعر جذاب ولامع

كثير من الفتيات والنساء يحلمن بشعر صحي ولامع كونه يعد أحد أسباب الشعور بالسعادة ويعزز الثقة في النفس، حيث أن الشعر أبرز مقاييس تألق السيدات لذلك يجب العناية به على أكمل وجه، حيث يقول المثل الإيطالي الشهير «جمال السماء في نجومها وجمال المرأة في شعرها».وتقدم خبيرة التجميل وسيدة الأعمال أسماء سلمان الدوسري، عدة نصائح للعناية وللحصول على مظهر مثالي للشعر خاصة مع انتشار العديد من الوصفات الخاطئة، واعتبرت أن الصبار يعد كنزا ثمينا لصحة الشعر وجماله كذلك لفروة الرأس.وأكدت أن الصبار يحتوي على فيتامينات ومعادن مميزة كثيرة تساعد على تقوية الشعر الخفيف يساهم في الحفاظ على نسبة حموضة الرأس والتي تكثف الشعر ويقوي بصيلات الشعر، ويجعله ينمو بشكل سريع وصحي.كما يساعد على الحماية من تساقط الشعر والحماية من الإصابة بالصلع، لأنه يحتوى على الإنزيمات، التي تساعد على التخلص من الجلد الميت الذى يوجد على فروة الرأس وبالتالي التقليل من الالتهابات التى تصيب فروة الرأس والتي تصيب الشعر بالضعف وتجعله خفيفا ويساعد على نمو الشعر والتقليل من القشرة التي تصيب الشعر.وأشارت أسماء الدوسري إلى أن هناك العديد من خلطات الصبار المفيدة في علاج المشاكل المختلفة التي تواجه الشعر، مثل خلطة الصبار والبصل لمنع تساقط الشّعر، وزيادة نموه، وأن خلطة الصّبار والليمون من الواصفات الجيدة، حيث أن عصير الليمون غني بفيتامين سي وهو ضروري لإنتاج الكولاجين الذي يجعل نمو الشعر أسرع، كما أن خلطة الصّبار وزيت الخروع لتحفيز نمو الشّعر، لأن الصّبار يزيل خلايا الجلد الميّت الذي يغلق بصيلات الشّعر، كما يحافظ على معدل الحموضة في فروة الرّأس، وخلطة الصّبار وزيت جوز الهند والعسل لحماية الشعر من التقصف، وخلطة الصّبار والحلبة تستخدم هذه الخلطة لعلاج القشرة، وترطيب الشّعر، والحصول على فروة رأسٍ صحيّة.