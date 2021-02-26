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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شركة مصرية توقع مذكرة لتطوير وتنمية منطقة صناعية في العراق

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:47 م
توقع مذكرة لتطوير
توقع مذكرة لتطوير وتنمية منطقة صناعية في العراق
حسن كامل
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شهد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير وليد إسماعيل سفير مصر بالعراق توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار فى بغداد برئاسة سها داود نجار وشركة السويدي اليكتريك ويمثلها الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب المهندس أحمد السويدى بشأن تطوير وتنمية منطقة صناعية متكاملة.

يأتى هذا التوقيع على هامش زيارة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إلى جمهورية العراق لبحث فرص التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات بين الطرفين بخصوص الحوافز الاستثمارية والتشريعية بالإضافة إلى أنظمة الاستثمار المختلفة.

وتضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار فى جمهورية العراق وشركة السويدي اليكتريك تطوير منطقة صناعية متكاملة على مساحة 5 ملايين متر مربع بالإضافة إلى إدارة وتسويق المنطقة للصناعات المختلفة، من خلال تقديم الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية التسهيلات الإجرائية والتراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروع فضلًا عن تطبيق الاعفاءات الضريبية والمزايا الاستثمارية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في جمهورية العراق، مع منح إعفاءات ضريبية ومزايا استثمارية إلى المستثمرين بالمنطقة لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

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